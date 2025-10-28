IN EVIDENZA

LA PARTITA – Lecce-Napoli 0-1, Anguissa porta alla vittoria gli azzurri

Mariano Potena 28 Ottobre 2025 0 1 min read

Il Napoli batte il Lecce 1-0, decisiva ala rete nel secondo tempo di Anguissa.

PRIMO TEMPO

Al 12’ ci prova il Napoli con Gilmour da fuori area, il pallone termina in calcio d’angolo. Al 25’ pericoloso il Lecce con una conclusione di Berisha, il pallone termina di poco fuori. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 46’ Camarda effettua un sinistro al volo, il pallone termina di poco alto sopra la traversa.

SECONDO TEMPO

Al 54’ dopo  revisione al VAR l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Lecce per un tocco di mano di Juan Jesus, ma Milinkovic-Savic intercetta il tiro di Camarda e si resta sullo 0-0. Al 76’ arriva il vantaggio del Napoli con Anguissa che va a segno di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Neres. Al 90’ l’arbitro assegna 7 minuti di recupero e al 96’ termina la gara.

IL TABELLINO

Lecce (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Berisha (77′ Pierret) – Pierotti (46′ Morente), Coulibaly (77′ Maleh), Banda (65′ N’Dri) – Camarda (70′ Stulic). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (61′ Spinazzola) – Anguissa, Guilmour, Elmas (85′ Gutierrez) – Politano (61′ McTominay), Lucca (61′ Hojlund), Lang (48′ Neres). A disposizione: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Giuseppe Collu sez. Cagliari (Rossi-Cavallina; IV Massimi; VAR Gariglio-Paterna).

Ammoniti: Ramadani, N’Dri (L), Olivera (N). Rec. 2′ pt. Al 56′ Milinkovic-Savic (N) respinge un rigore a Camarda (L).

Mariano Potena



Mariano Potena

