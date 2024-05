COPPA ITALIA – Trionfa La Juve che ha battuto l’Atalanta, per i bianconeri si tratta del 15esimo trofeo tricolore della storia

All’Olimpico di Roma, ieri sera, la Juventus di Max Allegri si è aggiudicata la Coppa Italia, edizione 2023/24, dopo aver sconfitto per 1 a 0 con rete vincente di Vlahovic, nel primo tempo, l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che non è riuscito,neanche stavolta, a portare a casa il primo trofeo della sua carriera. Ci riproverà, certamente, con il Bayer Leverkuden, nella finale di Dublino, per l’assegnazione dell’Europa League. Per i bianconeri si tratta del quindicesimo trofeo tricolore della storia, il quinto, invece, per il tecnico livornese. La Juve ha disputato una gara all’insegna della prelidizione difensiva pressocché perfetta, non concedendo quasi nulla ai bergamaschi. In casa Juventus, pertanto, dopo gli ultimi risultati in campionato non trascendentali, si sono rivisti volti sorridenti e gioiosi per questa vittoria, che in, un certo qual modo, rivaluta l’annata. Alla compagine di Allegri sono giunti, persino, i complimenti da parte della società neo campione d’Italia. Tuttavia, vi è sta una nota totalmente stonata nella finale di ieri, infatti abbiamo assistito aduna bruttissima reazione dell’allenatore toscano, che, con gesto di stizza ha gettato via la giacca, in segno di protesta per una decisione dell’arbitro non condivisa. Un comportamento assolutamente non consono al fair play e al rispetto di tutti. Ovviamente, ildirettore di gara Maresca è stato costretto a mandarlo anzitempo, fuori dal campo, mostrandogli il cartellino rosso.