OBIETTIVO NAPOLI – Vittoria sporca, ma pesante: Anguissa e “Mangiafuoco” decisivi, il “rigore fantasma” fa discutere

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 58 sec read

Il Napoli porta a casa tre punti che pesano come macigni, anche se il gioco non brilla e la prestazione lascia qualche interrogativo. Gli azzurri di Conte, schierati con un 4-3-3 finalmente puro, controllano gli spazi ma faticano a costruire vere occasioni da gol. La differenza la fa la forza fisica e la presenza in area del colosso Zambo Anguissa, che con una zuccata poderosa risolve una partita bloccata e nervosa.

In una serata più di sudore che di spettacolo, il Napoli conferma di saper vincere anche quando non incanta. Fondamentale anche Milinkovic-Savic, ribattezzato “Mangiafuoco”, che neutralizza un rigore dubbio — un penalty che ha fatto infuriare tutto l’ambiente, visto il sospetto che si volesse “pareggiare i conti” dopo il rigore assegnato contro l’Inter.

Capitolo Anguissa: il camerunese è anima e motore del Napoli, uomo ovunque e simbolo della lotta. Serve un adeguamento del contratto, un rinnovo che riconosca il suo peso specifico nella squadra. Le plusvalenze si facciano altrove — non sull’uomo che tiene in piedi il centrocampo azzurro.

Per concludere, complimenti al Lecce, squadra che lotta e combatte grazie al proprio allenatore che gli ha saputo dare un gioco più che apprezzabile.

Vincenzo Letizia

