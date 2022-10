ANTEPRIMA PARTITA CREMONESE VS NAPOLI – Partenopei pronti per continuare a vincere

Archiviata la scorpacciata di gol di Amsterdam, il Napoli si appresta ad affrontare la trasferta di campionato contro la neopromossa Cremonese valida per la nona giornata di serie A, in programma domenica alle 18. Gli azzurri di Spalletti, tenteranno di intonare la nona sinfonia attraverso un altro successo che confermerebbe il primato in classifica. I lombardi, invece, andranno alla ricerca di almeno un punto importantissimo per il loro cammino verso il traguardo che, ovviamente, resta la salvezza. Il tecnico di Certaldo opterà per un mini turnover in vista anche del match di ritorno di Champions, contro gli olandesi, in quel di Fuorigrotta, di mercoledì prossimo. Ma vediamo quali potrebbero essere i due schieramenti che scenderanno in campo allo Zini di Cremona:

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Pickel; Zanimacchia, Meitè, Okereke, Dessers.

Ballottaggi: Sernicola 60% – Ghiglione 4o%, Meitè 55% – Castagnetti 45%, Ascacibar 65% – Escalante 35%.

Indisponibili: Chiriches,nche del match di ritorno, n casa, contro gli olandesi di mercoledì prossimo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-Jae, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Simeone 60% – Raspadori 40%; Di Lorenzo 55% – Zanoli 45%, Anguissa 60% – Elmas 40%, Kim 60% – Juan Jesus 40%, Zielinski 55% – Ndombele 45%

Passiamo ai numeri di questa sfida: Cremonese e Napoli si sono incontrate 29 volte in totale, contando la Divisione Nazionale, massima Serie, cadetteria e Coppa Italia. Il Napoli vanta 14 vittorie, contro cinque della squadra grigioross, mentre 10 sono i pareggi. Tuttavia, strano a dirsi, gli azzurri non hanno mai vinto a Cremona nei sei precedenti, match disputati, collezionando solo 4 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo scontro in A risale a 26 anni or sono e per la precisione al 10 marzo 1996, quando il Napoli di Boskov impattò per 1 a 1. Pur essendo uno stadio non favorevole, gli azzurri sono imbattuti nelle ultime sette gare contro la Cremonese considerando tutte le competizioni. Per trovare una vittoria allo Zini dobbiamo andare alla stagione 94/95, quando in Coppa Italia i partenopei si imposero per 1 a 0. Per questa sfida l’impianto di Cremona registrerà il tutto esaurito tanti napoletani che oltre a riempire il settore ospiti occuperanno anche gli altri settori dello stadio lombardo. I padroni di casa arrivano da un importante pari conseguito sul campo del Lecce ma sono penultimi in classifica con soli 3 punti. Viceversa il team di Spalletti è primo con 20 punti in compagnia dell’ Atalanta, ed è reduce dalle brillanti vittorie contro Torino e Ajax.