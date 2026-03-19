CHAMPIONS LEAGUE – Ben 10 gol subiti, in due gare, dall’Atalanta, ad opera della corazzata Bayern Monaco

Dopo il 6 a 1 del match di andata, a Bergamo, ieri sera, nella partita di ritorno, in Baviera, l’Atalanta incassa altre quattro reti dal Bayern Monaco che vince per 4 a 1, all’Allianz Arena. Duque, ben dieci gol subiti, in due gare dagli orobici, a dimostrazione che, in campo europeo, l’Italia ha fatto un grosso passo indietro, non avendo più alcuna rappresentante nella massima competizione continentale per club. Troppo superiori i tedeschi, i quali, ad aprile, nei quarti di finale, sfideranno un’altra big, il Real Madrid in un duplice match che si preannuncia spettacolare. Dopo una prima frazione di gioco in cui i padroni di casa vanno in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Harry Kane, nel secondo tempo i bavaresi prendono nettamente il sopravvento sulla Dea, realizzando altre tre reti con Karl, Luis Diaz ed ancora con l’attaccante inglese che firma, quindi, una doppietta. Dopo l’eliminazione dalla Champions delle altre tre italiane, esce come da previsioni della vigilia, pure la compagine di Palladino. Oltre ai germanici e ai blancos vanno ai quarti le seguenti formazioni:

Arsenal

PSG

Sporting

Barcellona

Liverpool

Atletico Madrid

