NewsMix24

CHAMPIONS LEAGUE – Ben 10 gol subiti, in due gare, dall’Atalanta, ad opera della corazzata Bayern Monaco

Armando Fico 19 Marzo 2026 0 54 sec read

Dopo il 6 a 1 del match di andata, a Bergamo, ieri sera, nella partita di ritorno, in Baviera, l’Atalanta incassa altre quattro reti dal Bayern Monaco che vince per 4 a 1, all’Allianz Arena. Duque, ben dieci gol subiti,  in due gare dagli orobici, a dimostrazione che, in campo europeo, l’Italia ha fatto un grosso passo indietro, non avendo più  alcuna rappresentante nella massima competizione continentale per club. Troppo superiori i tedeschi,  i quali, ad aprile, nei quarti di finale, sfideranno un’altra big, il Real Madrid in un duplice match che si preannuncia spettacolare. Dopo una prima frazione di gioco in cui i padroni di casa vanno in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Harry Kane, nel secondo tempo i bavaresi prendono nettamente il sopravvento sulla Dea, realizzando altre tre reti con  KarlLuis Diaz ed ancora con l’attaccante inglese che firma, quindi, una doppietta. Dopo l’eliminazione dalla Champions delle altre tre italiane, esce come da previsioni della vigilia,  pure la compagine di Palladino. Oltre ai germanici e ai blancos vanno ai quarti le seguenti formazioni:

  • Arsenal 
  • PSG
  • Sporting
  • Barcellona
  • Liverpool
  • Atletico Madrid
Tags :

Armando Fico

View More Posts

A ognuno il suo pallone. E in Olanda è con dedica

1 Gennaio 1970 0 4 sec read

“Forza Sinisa”, il sostegno social per Mihajlovic

1 Gennaio 1970 0 4 sec read

CR7: “È stato difficile lasciare il Real Madrid”

1 Gennaio 1970 0 20 sec read

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Napoli

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, […]

18 Settembre 2025 0 25 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui