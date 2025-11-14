ALTRI SPORT

SCI – Il presidente della FISI, Flavio Roda, a Napoli per premiare  i migliori sciatori campani 

Vincenzo Letizia 14 Novembre 2025

Presentati  i programmi per la prossima stagione 

Tavola Rotonda sulla sicurezza  da seguire anche in streaming

 Premiati gli atleti  che si sono distinti nella scorsa stagione e gli osservati dalla Federazione

Sarà presente a Napoli anche Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, in occasione della presentazione dei programmi del Comitato Campano Pugliese e della premiazione degli atleti che hanno raggiunto i migliori risultati nella scorsa stagione, che si terrà il prossimo lunedì 17 novembre all’Auditorium Porta del Parco (Via Diocleziano 341) a partire dalle ore 15.00.

L’incontro inizierà con una Tavola Rotonda sul tema delle norme di sicurezza sulle piste con la partecipazione dei rappresentanti dei Giudici di Gara.

Seguirà la presentazione delle squadre per la prossima stagione curata dai responsabili tecnici del Comitato che illustreranno i percorsi e gli obiettivi e sarà preceduta dall’intervento di Ruggiero Muzzarelli,coordinatore FISI Centro Sud.

L’importanza dell’evento è testimoniata dalla presenza del Presidente della FISI, Flavio Roda che premierà gli atleti che hanno ottenuto i maggiori risultati nella scorsa stagione agonistica, tra cui anche Giada D’Antonio entrata a far parte della nazionale giovanile della Federazione.

“Alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina – afferma il presidente del comitato campano pugliese, Antonio Barulli – i nostri atleti hanno dimostrato, con i risultati dello scorso inverno, che gli obiettivi internazionali possono essere raggiunti, grazie ad una seria programmazione anche da sciatori provenienti dal Sud”.

Vista la rilevanza degli argomenti trattati durante l’incontro sia per gli atleti, sia per i genitori, la manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Videoinformazioni, per offrire la possibilità di partecipare anche da remoto (https://videoinformazioni.com/diretta-streaming/).

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Presidente dell’associazione giornalistica AGiCaV, dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

