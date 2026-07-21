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Paura a Dimaro: incendio a un chilometro dal ritiro del Napoli

Vincenzo Letizia 21 Luglio 2026 0 38 sec read

Un esteso incendio è divampato nella notte a Dimaro, in Val di Sole, a circa un chilometro di distanza dall’hotel che ospita il ritiro estivo della SSC Napoli. Le fiamme, sviluppatesi intorno all’una del mattino, hanno avvolto un capannone in legno situato di fronte allo storico ristorante “La Spleuza da Streza”.
L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni dei residenti della frazione di Monclassico, insospettiti e preoccupati dalla densa colonna di fumo. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare il rogo ed evitare conseguenze peggiori: non si registrano feriti, anche se la struttura ha riportato danni ingenti.
Secondo le prime ricostruzioni, le cause dell’incendio potrebbero essere legate a un malfunzionamento elettrico, ma le forze dell’ordine e i tecnici sono tuttora al lavoro per accertare la dinamica esatta dell’accaduto.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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