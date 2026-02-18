Verso Atalanta vs Napoli – Conte spera nel rientro di Mc Tominay per uscire da Bergamo con un risultato positivo

La maledizione degli infortuni, quest’annata, si è accanita sul Napoli che perde nuovamente Rrahmani per circa due mesi; un’altra brutta tegola per Conte, in vista di questo rush finale del campionato. Domenica, a Bergamo, sarà una partita delicatissima, contro gli orobici, col dente avvelenato per la sconfitta in Champions, a Dortmund. Senza il kosovaro, perno della difesa diventerà molto dura tenere a bada, attaccanti come Scamacca. L’allenatore degli azzurri, si augura di poter schierare un giocatore tra migliori dell’intero organico che è mancato contro il Como e la Roma ,a causa di un risentimento al tendine del gluteo. Ovviamente, parliamo di Scott Mc Tominay, le cui condizioni, giorno per giorno, vengono monitorate, al Centro sportivo di Castel Volturno. Lo scozzese è importantissimo per gli schemi di Antonio Conte e la sua presenza contro la Dea, gli darebbe maggiore fiducia, in ottica piazzamento Champions. Il tecnico leccese vorrebbe portare a casa una vittoria per tenere lontano le concorrenti. L’ex United, in caso di titolarità ,tornerebbe a far coppia con Lobotka nella zona mediana del campo.