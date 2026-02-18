NEWS

Verso Atalanta vs Napoli – Conte spera nel rientro di Mc Tominay per uscire da Bergamo con un risultato positivo

Armando Fico 18 Febbraio 2026 0 51 sec read

La maledizione degli infortuni, quest’annata, si è accanita sul Napoli che perde nuovamente Rrahmani per circa due mesi; un’altra brutta tegola per Conte, in vista di questo rush finale del campionato. Domenica, a Bergamo, sarà una  partita delicatissima, contro gli orobici, col dente avvelenato per la sconfitta in Champions, a Dortmund. Senza il kosovaro, perno della difesa diventerà  molto dura tenere a bada, attaccanti come Scamacca. L’allenatore degli azzurri, si augura di poter schierare un giocatore tra migliori dell’intero organico che è mancato contro il Como e la Roma ,a causa di un risentimento al tendine del gluteo. Ovviamente, parliamo di Scott Mc Tominay, le cui condizioni, giorno per giorno, vengono monitorate, al Centro sportivo di Castel Volturno. Lo scozzese è importantissimo per gli schemi di Antonio Conte e la sua presenza contro la Dea, gli darebbe maggiore fiducia, in ottica piazzamento Champions. Il tecnico leccese vorrebbe portare a casa una vittoria per tenere lontano le concorrenti. L’ex United, in caso di titolarità ,tornerebbe a far coppia con Lobotka nella zona mediana del campo.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

RADIO KISS KISS NAPOLI – Valter De Maggio ha parlato di un interesse della società azzurra per il difensore Gatti della Juve

Il club di De Laurtentiis, pur essendo solo a marzo, sta cominciando già a programmare la prossima stagione in cui la squadra sarà impegnata su […]

19 Marzo 2025 0 48 sec read

Spalletti: “Noi siamo la Roma e la presenza o meno di Higuain contro di noi è irrilevante”

Queste le parole in conferenza del tecnico della Roma Luciano Spalletti in vista della gara di domani a Bergamo contro l’Atalanta. Cosa cambia nella preparazione della gara […]

16 Aprile 2016 0 1 min read

Mondiale per club a 32 squadre: la Fifa assegna 12 posti all’Europa

Il Consiglio della Fifa ha definito oggi le modalità di partecipazione, nello specifico la distribuzione dei posti delle varie confederazioni continentali, del Mondiale per club che nel 2025 verrà disputato da 32 squadre in una […]

15 Febbraio 2023 0 1 min read

Coppa Italia, Genoa-Benevento si gioca l’8 agosto alle 17.45

La Lega di serie B ha stabilito le date e gli orari delle gare di Coppa Italia. Genoa-Benevento si disputerà l’8 agosto alle 17.45. Il […]

8 Luglio 2022 0 14 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui