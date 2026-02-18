NewsMix24

CHAMPIONS LEAGUE – Un martedì europeo da dimenticare per la Juve, travolta a Istambul e per l’Atalanta ko a Dortmund

Armando Fico 18 Febbraio 2026 0 36 sec read

I playoff di andata della Champions League sono stati molto amari per le nostre due squadre italiane, impegnate ieri, nella prima  delle due giornate dedicate agli spareggi. Infatti, la Juventus è stata travolta a Istambul, dal Galatasray di Osimhen e Lang , per 5 a 2, con mattatore, proprio l’olandese, ex azzurro, autore di una doppietta, mentre i bergamaschi di Palladino, prossimi avversari del Napoli, domenica pomeriggio,  in campionato, sono stati battuti per 2 a 0, a Dortmund dal Borussia. In virtù di questi risultati, sarà un’impresa, per i bianconeri, accedere agli ottavi della manifestazione maggiuore d’Europa, qualche chance, invece per l’Atalanta, che in casa, potrebbe tentare di rimontare. Intanto, stasera, l’Inter sarà in Norvegia per incontrare il Bodo Glint, nel match di andata del suo playoff.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Mihajlovic, dai successi in campo alle polemiche

Fonte: Repubblica.it…

13 Luglio 2019 0 14 sec read

Girone A, sorride il Bassano. Finale infuocato a Salò


Girone A, sorride il Bassano. Finale infuocato a Salò

Classifica cortissima con 11 squadre in 6 punti. I veneti battono 3-1 il Lumezzane e approfittano degli stop di Real Vicenza e Como. Risalgono Pavia e Monza, primo successo casalingo per il Renate. In coda resta il Pordenone

Parole chiave: Albinoleffe, Alessandria, Bassano Virtus, Como, Cremonese, Feralpisalo, Giana Erminio, Girone A, Legapro, Legapro 2014-2015, Lumezzane, Mantova, Matti Da Lega Pro, Monza, Novara, Pavia, Pordenone, Pro Patria, Real Vicenza, Renate, Sudtirol, Torres, Unione Venezia
20 Ottobre 2014 0 1 min read

Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020 affidata a Bjorn Kuipers

Sarà l’olandese Bjorn Kuipers  l’arbitro della finale di Wembley di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21. Kuipers sarà coadiuvato dai connazionale Sander van […]

8 Luglio 2021 0 17 sec read

Play-off di Eccellenza: Ischia-Palmese, in diretta su Teleischia dalle 15.30

Domani 23 giugno prendono il via i play-off di Eccellenza. Allo stadio Enzo Mazzella di Ischia si affrontano l’Ischia e la Palmese, inizio della gara […]

22 Giugno 2021 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui