CHAMPIONS LEAGUE – Un martedì europeo da dimenticare per la Juve, travolta a Istambul e per l’Atalanta ko a Dortmund

I playoff di andata della Champions League sono stati molto amari per le nostre due squadre italiane, impegnate ieri, nella prima delle due giornate dedicate agli spareggi. Infatti, la Juventus è stata travolta a Istambul, dal Galatasray di Osimhen e Lang , per 5 a 2, con mattatore, proprio l’olandese, ex azzurro, autore di una doppietta, mentre i bergamaschi di Palladino, prossimi avversari del Napoli, domenica pomeriggio, in campionato, sono stati battuti per 2 a 0, a Dortmund dal Borussia. In virtù di questi risultati, sarà un’impresa, per i bianconeri, accedere agli ottavi della manifestazione maggiuore d’Europa, qualche chance, invece per l’Atalanta, che in casa, potrebbe tentare di rimontare. Intanto, stasera, l’Inter sarà in Norvegia per incontrare il Bodo Glint, nel match di andata del suo playoff.