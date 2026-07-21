CALCIOMERCATO

KEVIN DE BRUYNE – I suoi agenti sicuri dell’addio al Napoli, dopo appena un anno

Armando Fico 21 Luglio 2026 0 50 sec read

A quanto pare l’esperienza del fuoriclasse belga, Kevin De Bruyne,  all’ombra del Vesuvio, sta per terminare, dopo appena un anno di serie A, dove ha collezionato solo 21 presenza, causa l’infortunio che lo ha penalizzato per quasi quattro mesi. Il suo bottino è stato di cinque reti, , con quattro assist, non male per un giocatore con un minutaggio ridotto. Tuttavia la società partenopea non è rimasta molto soddisfatta dal rendimento dell’ex Manchester City, quindi il rapporto potrebbe chiudersi qui. Di questo, i suoi agenti ne  sono certi, difatti sono già al lavoro per trovare una nuova destinazione al loro assistito, che però non ha diverse richieste. Per ora,soltanto delle società turche hanno mostrato un interesse per De Bruyne, poi ci sarebbe l’Arabia Saudita, un’ipotesi percorribile, malgrado il mercato arabo sia propenso ad ingaggiare  profili più giovani, rispetto al trentacinquenne belga., età che pregiudica non poco l’attenzione di club europei. Anche il mondiale non è stata una bella vetrina per l’azzurro. Comunque il mercato è lunghissimo e tutto può accadere.

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