Dimaro – Domani prima amichevole stagionale degli azzurri, contro l’Arezzo

Domani 22 luglio, sul terreno di Carciato, ci sarò il debutto stagionale del Napoli, in amichevole, contro l’Arezzo. Sarà la prima delle cinque totali, in programma tra il Trentino e l’Abruzzo. La gara inizierà alle ore 18; c’è grande attesa fra i tifosi partenopei per vedere all’opera i calciatori guidati dall’ex tecnico rossonero, il quale adotterà il modulo 4/3/3. In porta vedremo Meret, davanti al quale agiranno Di Lorenzo-Rrahmani-Rafa Marin-Spinazzola. Un mix di esperienza e qualità, con Spinazzola pronto a spingere sulla fascia mancina, mentre il capitano garantirà solidità e inserimenti offensivi sulla destra. In mezzo al campo, dovrebbe partire titolare il terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Vergara, con il camerunense e lo slovacco a garantire equilibrio e il giovane di Frattaminore pronto a dare dinamicità . Per finire, in avanti spazio al tridente composto da Politano-Hojlund-Alisson. Matteo Politano svarierò sulla corsia di destra, il danese Hojlund fungerà da punta centrale ed Alisson agirà sulla sinistra, garantendo imprevedibilità e velocità negli ultimi 30 metri. L’amichevole di domani sarà visibile solo in pay-per-view; si potrà su DAZN, Sky Primafila o OneFootball, ma sarà necessario acquistare l’evento al costo di 9,99 euro, anche se sei già abbonato a una di queste piattaforme. Su DAZN potrai seguire la partita in streaming tramite l’app per smart TV, smartphone, tablet, console (come Xbox o PlayStation) e dispositivi come Fire TV Stick o Chromecast. Come al solito, il buon Aurelio è “sempre vicino ai tifosi” tartassandoli con partite quasi inutili, .a pagamento.