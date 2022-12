Gianluca Vialli ricoverato in clinica a Londra in gravi condizioni

Ansia in queste ore per Gianluca Vialli: in base alle ultime notizie, le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi con le quali prendeva commiato dagli impegni della Nazionale per tornare a concentrarsi nella lotta alla malattia, da Londra – dove risiede da tempo – arrivano pessime notizie: le sue condizioni si sarebbero aggravate ed è stato necessario il ricovero in clinica dove è arrivata anche la mamma. Dal 2017 Gianluca Vialli sta lottando contro un tumore al pancreas.

Che la situazione fosse tornata di nuovo seria si era capito subito dopo l’ultimo comunicato rilasciato da Vialli in seno alla FIGC dove ricopre il ruolo di Capo delegazione: poche righe ufficiali, seguite da un audio che ne sottolineava l’esigenza di doversi di nuovo fermare per concentrarsi sulle cure. Il tumore al pancreas si è ripresentato, costringendolo a fermare qualsiasi attività se non quella di pensare alla propria salute. E’ dal 2017 che Vialli lotta con il cancro, a fasi alterne, e mai la malattia è riuscita a fermarlo per più di qualche parentesi: la forza di volontà, unita al desiderio di dare l’esempio anche nella sofferenza, lo ha spinto a dedicarsi alla sua più grande passione di sempre, il calcio.

Nel calcio aveva trovato fama, trionfi e fortuna, al calcio è rimasto legatissimo con il suo nuovo ruolo nella Nazionale, circondato anche dall’affetto degli amici di sempre, in primis il ct Roberto Mancini con cui è legato da una eterna amicizia nata sui campi della Sampdoria. Proprio il commissario tecnico nei giorni scorsi era stato profondamente ferito dalla prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic e adesso è in ansia per un altro “fratello” di vita. Gianluca Vialli dopo lo stop alla Nazionale si è diretto nuovamente a Londra dove oramai risiede da tempo. Nella City è stato poi ricoverato nella stessa clinica in cui già in passato aveva sostenuto le cure per il tumore al pancreas.

Sono ore di attesa e di ansia, ma la situazione appare purtroppo complicata. Le ultime notizie hanno dato in arrivo nella clinica londinese anche da parte dell’anziana mamma di Gianluca. Vialli poco tempo fa aveva ammesso tutte le proprie sofferenze, pur non abbandonando la volontà di superare la malattia: “Non sto combattendo una battaglia” aveva dichiarato “perché non credo che sarei in grado di vincerla. Il tumore è un avversario molto più forte di me. Devi cercare di migliorarti ogni giorno, devi ridere spesso, devi aiutare gli altri. Secondo me, questo è un po’ il segreto della felicità”

