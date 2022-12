Napoli – Bereszinsky sarà a disposizione di Spalletti dal match contro i nerazzurri a San Siro

Tutto fatto ormai con il club sampdoriano per il passaggio del difensore polacco Bereszinsky alla corte dell’allenatore azzurro Luciano Spalletti, il quale potrà contare su di lui, già dalla prossima gara di campionato in programma il 4 gennaio a San Siro,contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Un’operazione che darà la possibilità di avere nella rosa una valida alternativa a Di Lorenzo che non potrà giocare sempre. L’affare, in verità, non è ancora ufficiale ma l’annuncio si avrà alla riapertura del mercato invernale il prossimo 2 gennaio. Per quanto riguarda Rrahmani, il centrale è finalmente tornato con il resto della squadra e presto accelererà i tempi, al fine di poter essere convocato per la supersfida, a Milano con l’Inter.