Osimhen al Mattino -“Con questa maglia intendo realizzare il gol dello scudetto, la mascherina è diventata la mia compagna”

L’attaccante azzurro Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista al quotidiano IL MATTINO, la voce di Napoli, nella quale ha espresso il forte desiderio di essere uno dei protagonisti della cavalcata del Napoli verso un traguardo importantissimo, magari realizzando il gol decisivo che varrà la conquista del tricolore. Sarebbe la mia prima vittoria in assoluto, dal momento che finora non ho mai vinto nulla. Qui di seguito, le sue dichiarazioni in sintesi:

“Mi chiedete Il gol a cui sono più affezionato? Ebbene quello che segnerò e farà vincere lo scudetto al Napoli. La mia crescita è legata a mister Spalletti che crede in me, infatti mi stimola sempre , mi fa lavorare sodo e non mi fa fermare mai. Con un allenatore come lui sembra tutto più semplice visto che fa capire l’importanza del lavoro da svolgere per migliorare ancora. Per me questo è solo l’inizio, ho ancora tanta strada davanti ma farò il possibile e pure l’impossibile per regalare un sogno ai napoletani, del resto anch’io ho tanta fame di successi. Perchè non mi tolgo più la mascherina? Non esiste proprio, per prima cosa indossarla significa avere protezione alla faccia e poi è diventata una sorta di tutt’uno con me., senza di essa mi manca qualcosa. La mia gioia più grande? La nascita di mia figlia.”