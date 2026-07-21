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Sostituzione Buongiorno – Allegri dovrà rimpiazzare l’ex granata, probabile una soluzione interna

Armando Fico 21 Luglio 2026 0 59 sec read

Purtroppo Alessandro Buongiorno, come si prevedeva, sarà operato al menisco mediale del ginocchio destro, per cui non lo vedremo in campo prima di novembre, nella migliore delle ipotesi. A questo punto Max Allegri dovrà rimpiazzare l’ex centrale granata che non farà alcuna preparazione precampionato. Si pensa ad una soluzione interna, senza ricorrere al mercato. Infatti, in rosa ci sono giocatori che possono prendere il posto den numero 4 azzurro, a cominciare dallo spagnolo, ex Real , Rafa Marin. Il giovane , reduce da una buona stagione in prestito al Villarreal, è stato schierato, dal nuovo allenatore,  nelle partitelle in Trentino,  al centro della difesa,  a quattro assieme a  Rrahmani, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne. .UUn’ altra alternativa potrebbe essere l’impiego di Mathías Olivera, non ancora rientrato dalle vacanze post-Mondiale. L’uruguaiano, di solito con la sua nazionale, viene schierato in qualità  di centrale nel 3-5- 2 del commissario tecnico dell’Uruguay, Infine ci sono le opzioni Marianucci e Obaretin. Soltanto qualora Allegri non fosse convinto di tali alternative, Manna andrebbe sul mercato. Intanto i compagni di squadra dell’ex granata, gli hanno inviato un messaggio di buona fortuna per l’intervento chirurgico, auspicando una guarigione definitiva per ritrovarselo di nuovo in campo.

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