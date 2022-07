Il Benevento annuncia l’arrivo dei centrocampisti Karic e Koutsoupias dall’Entella. Il primo arriva a titolo definitivo mentre Koutsoupias in prestito con obbligo di riscatto. Sul fronte uscite Brignola va in prestito al Cosenza con diritto di riscatto per il club calabrese, ma il Benevento si è riservato la possibilità del controriscatto.