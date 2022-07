NAPOLI – I tifosi sui social inneggiano a Mertens postando la sua immagine con la scritta: “Meritiamo un lieto fine”

Come è arcinoto da tempo, tra l’attaccante belga, idolo della tifoseria partenopea e De Laurentiis, c’è freddezza, al punto che nessuno dei due fa un passo per un riavvicinamento. Il presidente è a Los Angeles, mentre Mertens è a Capri in vacanza. Per ora non è in programma alcun nuovo incontro tra le parti, tuttavia l’addio del beniamino azzurro non è totalmente scontato. Vista la distanza tra offerta e richiesta il rinnovo resta ancora difficile, però tutto può accadere. A dare manforte al giocatore sono stati gli stessi tifosi del Napoli che, sui social hanno postato la seguente frase con sottofondo l’immagine di Ciro Mertens: “Meritiamo un lieto fine”. Ovviamente il calciatore ha subito messo il suo like, in segno d’amore verso i suoi sostenitori. La piazza non vuole assolutamente la partenza del miglior goleador di tutti i tempi della storia del club fondato nel 1926, il cui 96esimo compleanno cadrà il prossimo primo agosto. Per i napoletani questo matrimonio deve proseguire con buona pace di tutti ma occorre venirsi incontro da ambo le parti.