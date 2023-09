ANTICIPI DI A – MILAN corsaro a Roma, Berardi trascina il Sassuolo al primo successo stagionale

Si sono disputati, ieri, due anticipi di A, relativi alla terza giornata di campionato; Il Sassuolo ha battuto il Verona per 3 a 1 e Berardi, tornato titolare, ha realizzato una doppietta decisiva che ha regalato agli emiliani la prima vittoria stagionale. In serata, poi il Milan ha espugnato l’Olimpico di Roma, sconfiggendo la squadra di Mourinho, per 2 a 1. Grazie a questo importante successo esterno, i rossoneri si confermano in testa alla classifica, con 9 punti, in solitudine, in attesa dei risultati di Napoli e Inter. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera, a Fuorigrotta, contro la Lazio, in uno scontro diretto che promette scintille, mentre i nerazzurri giocheranno domani, alle 18,30, al Meazza, con la Fiorentina.