Serie A, a Napoli la Lazio cerca i primi punti. Inter e Juventus, quote da vittoria contro le toscane

La terza giornata di Serie A, che precede la sosta per le Nazionali, propone un menù ricco di sfide interessanti e di alto livello. Tra queste, spicca certamente Napoli-Lazio, big match di sabato 2 settembre che vedrà Rudi Garcia vivere il suo personalissimo derby, dopo le due stagioni e mezza passata alla guida della Roma. Per i biancocelesti, inoltre, si tratta già di un bivio importante, dopo aver perso nelle prime due giornate: gli esperti di William Hill vedono a 5,25 il colpaccio esterno, riuscito agli uomini di Maurizio Sarri lo scorso marzo. Per il pareggio, invece, si scende a 3,90, ma è l’«1» a dominare in quota: il successo che permetterebbe ai partenopei di chiudere questa prima fase di campionato a punteggio pieno, infatti, si attesta a 1,65. Equilibrio assoluto, invece, nella giocata Goal/No Goal, nonostante la seconda si sia verificata negli ultimi due scontri diretti: in questo caso, entrambe si giocano a 1,85. Napoli-Lazio è anche sfida tra bomber: il gol di Victor Osimhen vale 1,95 volte la posta, mentre per Ciro Immobile si sale a 4,20; occhio, però, anche ai “comprimari” di lusso, con Khvicha Kvaratskhelia in rete a 3,10 e Mattia Zaccagni a 5.

Domenica pomeriggio, poi, occhi puntati sull’incrocio tra Inter e Fiorentina, che solo pochi mesi fa si sono affrontate nella finale di Coppa Italia. Allora furono i nerazzurri a imporsi, e secondo i betting analyst di William Hill, l’esito sarà lo stesso anche in questo caso, con l’«1» a 1,70 e il «2» a 4,80. Lo scorso 24 maggio fu Lautaro Martinez a indirizzare l’incontro con una doppietta, evento che in questo caso si gioca a 8. Un gol di Nicolas Gonzalez, invece, in rete anche in quella finale, nonché nelle prime due giornate di questo campionato proprio come il connazionale Lautaro (tre reti a due a favore dell’interista), vale 4,60 volte la posta. Un altro 2-1, risultato della finale di Coppa, si attesta a 8, ma a comandare in quota è l’1-1 a 7.

Sfida in salsa toscana anche per la Juventus, che domenica sera farà visita all’Empoli. Partita che sulla carta dovrebbe presentare poche sorprese, visto anche l’avvio incerto della formazione di Paolo Zanetti. Tutto ciò nonostante il clamoroso 4-1 maturato al Castellani a fine maggio; un precedente che non preoccupa gli analisti, che vedono il successo bianconero a 1,66 contro il 5,25 del successo azzurro.

Il sabato sera vedrà anche un interessante derby lombardo tra Atalanta e Monza, in cui gli orobici appaiono decisamente favoriti nel confronto con la squadra di Raffaele Palladino, a 1,57 contro 5,80, mentre, domenica, tutto da vivere anche il testa a testa tra Lecce e Salernitana, dove la formazione salentina, che ha collezionato quattro punti contro Lazio e Fiorentina, vede il successo a quota 2 contro il 4 dei campani. Altra formazione che fin qui ha ben impressionato è il Frosinone, atteso dalla trasferta di Udine: il colpo esterno si attesta a 4,40 contro l’1,83 a favore dei friulani. Poche speranze, sulla carta, per il Cagliari (a 5) sul campo del Bologna (a 1,70), mentre appare decisamente più equilibrato il confronto tra Torino e Genoa (2,15 contro 3,90).