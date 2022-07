PALLACANESTRO – Napoli Basket, presentato lo Sponsor Tecnico Givova

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Stampa del PalaBarbuto, la conferenza stampa di presentazione di Givova, nuovo sponsor tecnico del Napoli Basket.

Erano presenti alla Conferenza il Presidente della società partenopea Federico Grassi, l’Amm.Delegato Alfredo Amoroso ed il Presidente di Givova Giovanni Acanfora.

Dichiarazione Grassi

Questo binomio riparte in un giorno importante, 38 anni fa il 5 luglio arrivò Maradona a Napoli, potrebbe essere di buon auspicio per il futuro. Ripartiamo con Givova, avevamo iniziato con loro 4 anni fa e, nonostante l’arrivo di un nuovo sponsor tecnico, abbiamo sempre mantenuto i contatti. Ci piace legarci ad una società campana importante come Givova, credo che l’unione delle aziende sul territorio sia fondamentale. Givova è cresciuta tanto, cosi come la nostra società. Sono sponsor anche di Scafati, altra società che è approdata in A1, un altro segnale importante per la Campania, si sta creando una struttura importante nel mondo cestistico. Siamo davvero felici di questo ritorno con Givova. Speriamo che tutte le società che si avvicineranno a noi potranno vestire questo prestigioso affinchè tutta la Campania sportiva possa essere legata ad un’azienda importante. Chiedo a tutti i tifosi di seguirci nella strada che stiamo percorrendo. La campagna abbonamenti è partita molto bene, spero si possa arrivare all’obiettivo dei 600 abbonati che sarebbe un grandissimo risultato. Vogliamo ripartire forte anche sul merchandising, cercheremo di riaprire uno store all’interno del palazzetto potendo contare anche sulla vicinanza di Givova.

Dichiarazione Acanfora

Grazie dell’accoglienza ricevuta oggi in casa Napoli Basket. Siamo orgogliosi e felici di condividere questo percorso. Si è parlato di sinergie imprenditoriali, di aziende che si riuniscono più forti, con la chiarezza di presentare progetti seri e sfrutturati affinchè la nostra terra possa avere un riscatto sportivo. Avere due squadre in Serie A è una dimostrazione che quando le cose vengono pianificate con chiarezza e strategia si ottengono ottimi contratti di sponsorizzazione. Noi siamo fortemente legati al territorio, anche con visione internazionale, ma è giusto che Givova possa contribuire nel creare un polo sportivo in Campania, sia per la prima squadra ma anche per i settori giovanili. Il Palazzetto deve essere un centro culturale e sportivo per tutti, le famiglie e i ragazzi. Abbiamo creduto tantissimo in questo connubio tra società di serie A. Ora siamo ai vertici nazionali, la comunicazione tra le due squadre di Serie A porterà un successo non solo sportivo. Questo è solo l’inizio dei tanti progetti che faremo col Napoli Basket. La maglia rispecchierà fortemente i colori sociali ma allo stesso tempo sarà molto innovativa. Vogliamo dare la massima visibilità al made in Naples, legando il tifoso ai colori sociali ad alcuni valori che rappresentano l’identità napoletana. Stiamo studiando iniziative per gli abbonati del Napoli Basket. Givova crede fermamente nel progetto Napoli Basket. Quest’anno le maglie saranno 3, con stili diversi, una cosa molto particolare che farà la differenza dal punto di vista dell’immagine. Stiamo preparando una maglietta estremamente accattivante.

Dichiarazione Amoroso

“ Posso confermare che anche quest’anno il title sponsor della squadra sarà Generazione Vincente. Ovviamente anche GLS e Graded saranno Main Sponsor. Sono le società che hanno iniziato questo progetto ed ora stanno cercando di confermarsi, affiancando il nostro brand. Piano piano si stanno avvicinando realtà sempre più importanti, player territoriali e non solo. Le aziende si stanno accorgendo della genuinità di questo progetto. Ci saranno investimenti importanti, ovviamente non al livello delle squadre più importanti ma, mantenendo la sostenibilità, l’obiettivo è arrivare nel tempo a fare qualcosa di importante. L’asticella si alzerà anno dopo anno, con l’aiuto di tutte le aziende che ci saranno vicino.