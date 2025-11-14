NAZIONALE- Nel finale di Moldova – Italia, penultima giornata del girone pre Mondiale 2026, gli azzurri sbrigano la pratica, vincendo per 2 a 0

Il duo Mancini – Pio Esposito, negli ultimi minuti del match, contro la Moldova, a Chisinau, ha regalato il sesto successo consecutivo all’Italia, nel girone di qualificazione ai Mondiali dell’anno prossimo. Mondiale a cui la nostra Nazionale,guidata da Rino Gattuso, che dal suo arrivo in panchina, ha vinto utte le partite, parteciperà soltanto se vincerà i playoff spareggio, a marzo 2026. Gli azzurri,tuttavia, per venire a capo della gara di ieri, hanno faticato molto di più del previsto,avendo trovato un’avversaria che ha combattuto finchè ha potuto, chiudendo tutti varchi. Per la cronaca, l’impresa riuscita all’ex Ringhio con la nazionale, era stata appannaggio solamente di Fabbri e Vicini. Ora, domenica ci sarà l’ultima partita, contro la Norvegia, vincitrice del raggruppamto, a San Siro. La formazione di Haaland, pertanto andrà direttamente alla fase finale dela prestigiosa compeizione mondiale. Un incontro che, ai fini del risultato non inciderà, perà c’è da togliersi lo sfizio di restituire pan per focaccia ai norvegesi che ci umiliarono a casa loro, nel mtch di giugno, scorso,battendoci per 3 a 0. Se l’Italia riuscisse a sconfiggere la Norvegia cisarebb,e, akmeno la soddisfazione di chiudere il girone a pari punti, un contentino che servirebbe a poco ma che inorgoglirebbe tanto gli uomini di Gattuso.Ma il bello arriverà, come detto a marzo, allorquando gli azzurri dovranno tentare il tutto pert utto per guadagnare l’accesso al Mondiale in Messico, Canada e Stati Uniti. Mancare per la terza volta la partecipazione sarebbe uno smacco trenentdo a cui non oso, neanche pensare.