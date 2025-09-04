BREVI

Turista accoltellata a Chioggia: l’intervento di Bellemo della Sampdoria evita il peggio

Vincenzo Letizia 4 Settembre 2025 0 1 min read

Un giorno di riposo sicuramente movimentato quello che ha vissuto il centrocampista della Sampdoria Alessandro Bellemo, che nella serata di martedì 2 settembre ha evitato il peggio a Monika Grimm, 34enne polacca residente in Germania che si trovava in vacanza a Sottomarina (in Veneto), città natale del calciatore.

La signora era appena arrivata in città e, mentre portava in giro il proprio cane, è stata aggredita in mezzo alla strada e accoltellata da un uomo; urla e terrore in piazza, ma grida che hanno richiamato l’attenzione del giocatore blucerchiato e di suo fratello, che si sono immediatamente precipitati in strada per difendere e soccorrere la turista, ricoverata poi in ospedale ma non in pericolo di vita nonostante le gravi ferite riportate. Le indagini hanno successivamente portato all’arresto di un uomo di 25 anni, con problemi psichici.

“Abbiamo accompagnato la signora Grimm quasi fino all’interno della mia abitazione – le parole di Bellemo a La Nuova Venezia -, chiamando i soccorsi anche con l’aiuto di alcuni inquilini del palazzo che parlavano tedesco. All’inizio era cosciente, poi sempre meno. E continuava a chiedere del cagnolino”. Che, impaurito, era fuggito; ma il lieto fine c’è stato perché proprio ieri il cucciolo di 11 mesi è stato ritrovato.

