La Lega Calcio di serie A ha diramato gli anticipi e i posticipi dalla quarta, fino alla dodicesima giornata di campionato. Il terzo turno già era stato reso noto. Alla ripresa, il Napoli giocherà al Franchi di Firenze, sabato 13 settembre, alle ore 20.45. Adesso vediamo il calendario degli azzurri fino al dodicesimo turno

Numero giornata Partita Data 4a giornata Napoli-Pisa Lunedì 22 settembre, ore 20:45 5a giornata Milan-Napoli Domenica 28 settembre, ore 20:45 6a giornata Napoli-Genoa Domenica 5 ottobre, ore 18:00 7a giornata Torino-Napoli Sabato 18 ottobre, ore 18:00 8a giornata Napoli-Inter Sabato 25 ottobre, ore 18:00 9a giornata Lecce-Napoli Martedì 28 ottobre, ore 18:30 10a giornata Napoli-Como Sabato 1 novembre, ore 18:00 11a giornata Bologna-Napoli Domenica 9 novembre, ore 15:00 12a giornata Napoli-Atalanta Sabato 22 novembre, ore 20:45