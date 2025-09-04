Numero giornata Partita Data
4a giornata Napoli-Pisa Lunedì 22 settembre, ore 20:45
5a giornata Milan-Napoli Domenica 28 settembre, ore 20:45
6a giornata Napoli-Genoa Domenica 5 ottobre, ore 18:00
7a giornata Torino-Napoli Sabato 18 ottobre, ore 18:00
8a giornata Napoli-Inter Sabato 25 ottobre, ore 18:00
9a giornata Lecce-Napoli Martedì 28 ottobre, ore 18:30
10a giornata Napoli-Como Sabato 1 novembre, ore 18:00
11a giornata Bologna-Napoli Domenica 9 novembre, ore 15:00
12a giornata Napoli-Atalanta Sabato 22 novembre, ore 20:45