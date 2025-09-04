|Numero giornata
|Partita
|Data
|4a giornata
|Napoli-Pisa
|Lunedì 22 settembre, ore 20:45
|5a giornata
|Milan-Napoli
|Domenica 28 settembre, ore 20:45
|6a giornata
|Napoli-Genoa
|Domenica 5 ottobre, ore 18:00
|7a giornata
|Torino-Napoli
|Sabato 18 ottobre, ore 18:00
|8a giornata
|Napoli-Inter
|Sabato 25 ottobre, ore 18:00
|9a giornata
|Lecce-Napoli
|Martedì 28 ottobre, ore 18:30
|10a giornata
|Napoli-Como
|Sabato 1 novembre, ore 18:00
|11a giornata
|Bologna-Napoli
|Domenica 9 novembre, ore 15:00
|12a giornata
|Napoli-Atalanta
|Sabato 22 novembre, ore 20:45
La Lega Calcio di serie A ha diramato gli anticipi e i posticipi dalla quarta, fino alla dodicesima giornata di campionato. Il terzo turno già era stato reso noto. Alla ripresa, il Napoli giocherà al Franchi di Firenze, sabato 13 settembre, alle ore 20.45. Adesso vediamo il calendario degli azzurri fino al dodicesimo turno