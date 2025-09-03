BOLLETTANDO

Serie A, Mvp: sfida Lautaro-McTominay in quota, De Bruyne insidia Nico Paz come re degli assist

Vincenzo Letizia 3 Settembre 2025 0 46 sec read

ROMA – Sfida Inter-Napoli anche per il premio di Mvp della Serie A 2025/26. Per i bookmaker sarà sfida tra Lautaro Martinez, miglior giocatore nel 2023/24, e Scott McTominay, proclamato vincitore l’ultimo campionato. Per gli esperti di Sisal – si legge su Agipronews – comanda l’argentino, a quota 6, davanti lo scozzese offerto a 7,50, stessa quota di Rafael Leao, già Mvp nel 2021/22. Occhio anche alla prima volta del talento turco Kenan Yildiz, fissato a 12: per i betting analyst di Snai il numero 10 della Juventus raggiungerà per la prima volta la doppia cifra di gol, opzione data a 2.

Invece punta al ruolo di re degli assist Kevin De Bruyne, capace di “smazzare” 170 passaggi vincenti negli ultimi dieci anni al Manchester City: il belga, proposto a 7,50, è preceduto in quota solo dalla stella del Como Nico Paz, vista a 6. Per il miglior portiere invece il capitano del Milan Mike Maignan, a 3,50, precede il “detentore” del premio, Mile Svilar, offerto a 5.

EMT/Agipro

Commenti

Vincenzo Letizia



