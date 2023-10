Le controanalisi confermano la positività di Pogba

Nessun ribaltamento sulla vicenda che ha coinvolto Paul Pogba e la sua positività al testosterone. Com’era prevedibile, le controanalisi hanno dato nuovamente esito positivo, confermando dunque il responso del primo esame. La prima positività alla sostanza era stata riscontrata in occasione della prima sfida di campionato tra Juventus e Udinese del 20 agosto. Ora partirà il processo sportivo e Pogba a quel punto potrà decidere se farsi interrogare o inviare delle memorie difensive: l’obiettivo resta quello di far emergere la non intenzionalità a doparsi. La pena massima prevista è quattro anni di squalifica.

