ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FIORENTINA – Gara fondamentale per la squadra di Garcia

Dopo l’amara delusione della sconfitta interna, contro il Real Madrid, in Champions, il Napoli si rituffa nel campionato che lo vede impegnato domani sera, nel posticipo serale della domenica, contro la Fiorentina, terza come gli azzurri, in una sorta di spareggio fondamentale per il futuro della squadra di Garcia, sempre nell’occhio del ciclone, in quel di Fuorigrotta. Il tecnico francese, contro i viola dovrebbe mandare in campo la formazione che dà maggiori garanzie, ovvero quella solita con la coppia centrale degli ultimi tempi, con i tre del centrocampo titolare e ovviamente con il trio delle meraviglie composta da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Dal canto suo Italiano, reduce dal pari di Conference, si schiererà con il canonico modulo 4/2/3/1. che vede Terracciano in porta, Kayode, Milenkovic in difesa, Martinez Quarta, Biraghi in mezzo al campo, Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo in fase avanzata. Dunque ecco qui di seguito le probabili formazioni del Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Passiamo alle statistiche del match: la compagine gigliata ha vinto soltanto una delle ultime sei gare di campionato con i partenopei . Per quanto concerne i precedenti contiamo in totale 170 partite, in cui gli azzurri hanno ottenuto 61 vittorie, 50 pareggi e 59 sconfitte. con 196 gol fatti e 213 gol subiti. Nello scorso anno il Napoli si impose, davanti al proprio pubblico, per 1 a 0.