ANTICIPI DI A -Due pareggi nelle gare di ieri che muovono la classifica del campionato nelle zone medio – basse

Soltanto due pareggio nelle partite di ieri, valide per gli anticipi dell‘ottava giornata di serie A; infatti hanno diviso la posta in palio l’Empoli e l’Udinese , col risultato ad occhiali e il Lecce con il Sassuolo, 1 a 1 il finale- Oggi altri tre anticipi, si riparte da Inter – Bologna, alle 15, poi nel tardo pomeriggio, spazio al derby della Mole e infine in serata il Genoa ospiterà il Milan capolista.