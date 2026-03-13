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COPPE EUROPEE – Andata ottavi di finale, il derby italiano fra Bologna e Roma, di Europa League termina 1-1, in Conference successo della Fiorentina per 2 a 1 sul Rakow

Armando Fico 13 Marzo 2026 0 32 sec read

Finisce in parità per 1 a 1 il derby italiano di Andata, di Europa League, tra il Bologna e la Roma, al Dall’Ara. Dunque si deciderà la prossima settimana, all’Olimpico, chi tra le due compagini nostrane passerà ai quarti, una cosa è sicura, avremo, almeno, una formazione del campionato di serie A nelle due competizioni continentali. In Conference, poi,  successo della Fiorentina, in rimonta, al Franchi, per 2 a 1 sui polacchi del Rakow. Un risultato, ovviamente, non rassicurante ma utile per il match di ritorno in Polonia. Questa sera, intanto, parte la 29esimo giornata del massimo campionato, con l’anticipi del venerdì, nel quale si affrontano  in chiave salvezza il Torino e il Parma.

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