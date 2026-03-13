ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs LECCE – Giornata di vigilia campionato per gli azzurri, chiamati a battere i salentini, per continuare il percorso qualificazione Champions

Vigilia di Napoli vs Lecce, anticipo del sabato, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26, che si giocherà allo stadio Maradona di Fuorigrotta, alle ore 18:00. La squadra partenopea è reduce da cinque successi nelle ultime sei sfide contro i pugliesi tra cui, tre di fila, per cui, domani gli azzurri potrebbero ottenere il quarto consecutivo. L’undici di Conte è in piena corsa Champions e non può che sfruttare il calendario favorevole che si sta prospettando, con quattro gare assai abbordabili. Andate in archivio con l’intera posta in palio, le prime due, contro Verona e Torino, adesso, occorre confermarsi contro i salentini e contro il Cagliari, il prossimo venerdì, in terra sarda. Sebbene ci sia un’emergenza in difesa con il forfait di Juan Jesus, a centrocampo vi è l’imbarazzo della scelta, avendo a disposizione Anguissa, Mc Tominay, De Bruyne ed Elmas. Conte dovrà decidere chi, fra questi, rimpiazzerà l’infortunato Vergara. Il tecnico degli azzurri, anche con i giallorossi, adotterà il collaudato modulo 3/4/2/1 ma ci sono ancora diversi ballottaggi, riguardo lo schieramento inziale. Tra i pali, si contendono il posto da titolare Meret e Milinkovic Savic, mentre nel reparto arretrato, stante l’assenza del brasiliano, il terzetto sarà composto da Buongiorno, Olivera e Beukema. Nella zona mediana, altri dubbi; sicura la conferma di Glimour, vedremo chi lo affiancherà fra Anguissa ed Elmas . Inoltre, il mister potrebbe dare una possibilità all’ex veronese Giovane, il quale fungerebbe da vice Vergara. In attacco, appare disponibile, dopo l’Influenza, Hojlund, che giocherà con Politano e Spinazzola sulle corsie esterne. Alle sue spalle, molto probabile, la conferma dell’ex Sporing Libona. . Insomma ,una formazione ancora, tutta da scoprire. Dall’altro lato, l’allenatore Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli indisponibili Gaspar, Berisha, Camarda ma ha già in mente gli undici anti Napoli che solitamente giocano di più. I Salentini vengono a Fuorigrotta con l’intento di portar via, almeno un punto, vista la classifica, tuttora traballante, malgrado la vittoria, nello scontro diretto, con la Cremonese. Seguendo queste possibili indicazioni azzardiamo i 22 in campo del Maradona:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

Veniamo ai numeri della sfida: i partenopei, hanno incontrato il Lecce in 3 competizioni, ovvero serie A, B, e Coppa Italia, per complessive 40 partite, conseguendo 19 vittorie, 14 pareggi, 7 invece le sconfitte. In totale, il Napoli ha realizzato 61 gol e incassati 38. Naturalmente, sulla carta, non vi è partita, tuttavia, mai prendere sottogamba avversari più deboli, dal momento che nel calcio non esiste nulla di scontato. Per la cronaca, nel girone di andata, al Via del Mare Di Lorenzo e company si imposero per 1 a 0.