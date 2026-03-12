ANTONIO VERGARA – Il talentino del Napoli ha già iniziato il percorso di riabilitazione, sperando di recuperare prima del previsto

Antonio Vergara, 23enne talento del Napoli ,che si è messo in luce negli ultimi tempi, purtroppo è stato colpito anche lui dalla sfortuna, accusando una fascite plantare, che secondo i medici potrebbe costargli un mese di stop. Il giocatore intanto, ha già iniziato il percorso di riabilitazione, nella speranza di recuperare il prima possibile, accorciando pure i tempi, rispetto al previsto. Addirittura Vergara sogna di recuperare in tempo per la sosta delle Nazionali, auspicando una convocazione del Ct Gattuso. Tuttavia, appare molto difficile che possa farcela per la gara dell’Italia del 26 marzo a Bergamo, contro l’Irlanda del Nord. Volendo essere super ottimisti, potremmo rivederlo, tra i convocati, per il big match di Pasquetta contro il Milan, a Fuorigrotta, il 6 aprile, ma anche questa data sembra non percorribile. In realtà, l’infortunio è molto serio, al punto che ipotizzare una data certa per il suo rientro è assai difficile. Un suo frettoloso recupero potrebbe essere dannoso, come successo per Neres. Statisticamente il calciatore dovrebbe tornare per la partita, in casa, con la Lazio del 19 aprile