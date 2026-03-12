NAPOLI – Continua la maledizione infortuni, si ferma anche il brasiliano Juan Jesus, salterà la gara col Lecce

Quando sembrava che la difesa del Napoli , finalmente, avesse trovato un proprio assetto, ecco farsi avanti ancora la maledizione infortuni: il brasiliano Juan Jesus, in allenamento è stato costretto a fermarsi per il solito affaticamento muscolare. Pertanto non ci sarà sabato pomeriggio, al Maradona, nell’anticipo contro il Lecce. A prendere il suo posto, adesso, vi è il solo Sam Beukema, difensore centrale, acquistato dal Bologna, in estate per 32 milioni di euro che, tuttavia, non ha riscosso la piena fiducia di Conte,il quale gli ha sempre preferito, l’ex Roma. Assieme all’olandese, quindi, completeranno il reparto arretrato Buongiorno e Olivera. A centrocampo bisognerà rimpiazzare Antonio Vergara e per fortuna, in questo ruolo, le alternative non mancano. Potrebbe sostituirlo Elif Elmas, permettendo ad Anguissa di partire dall’inizio, ma anche De Bruyne sarebbe un possibile candidato, oppure potrebbe esserci una chance per l’ex Verona Giovane, che al mister piace, sia come seconda punta, che come prima. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta, vedremo cosa deciderà il tecnico salentino solo qualche ora prima della partita. Per il momento, si alterneranno solamente delle ipotesi.