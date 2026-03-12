CHAMPIONS LEAGUE – Kvaratskhelia delizia Parigi e con una doppietta trascina la squadra al travolgente successo con il Chelsea nel primo match degli ottavi

Ieri sera, nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, al Parco dei Principi della capitale transalpina, il Psg ha travolto gli inglesi del Chelsea, col punteggio di 5 a 2. Mattatore della partita, l’ex azzurro Kvaratskhelia , autore di una splendida doppietta. Il Georgiano, con assist e gol, ha incantato Parigi, pur subentrando solo nella ripresa. Trenta e passa minuti dell’esterno sinistro da favola. Ahimè, quanto lo rimpiangeranno a Napoli, Kwicha è stato un colpo di mercato dalla società di De Laurentiis, di due anni fa di chi ci ha visto lungo sul questo calciatore che militava nell’anonimato del campionato della Georgia, con la casacca della Dinamo Batumi. Allora era un perfetto sconosciuto, tanto è vero che il Napoli lo acquistò con appena dieci milioni di euro. Venduto, poi a gennaio dell’anno passato per 75 milioni, procurando al club partenopeo una grossa plusvalenza. A fine gara, Kvaratskhelia, intervistato, ha affermato di trovarsi benissimo sotto la Torre Eiffel e di essere felicissimo di giocare con dei compagni di assoluto valore. Grazie a questo risultato, la compagine di Luis Enrique ha già un piede nei quarti di finale della maggiore manifestazione per clubs del vecchio continente.