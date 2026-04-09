CENTENARIO SSCN – Suggestiva ipotesi del Presidente, un’amichevole col Barcellona, in estate, per festeggiare l’evento speciale

Si sta approssimando il centenario dalla fondazione del Calcio Napoli, che cadrà il prossimo primo agosto. Per celebrare questa speciale occasione, Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente una suggestiva idea, quella di disputare una gara amichevole di lusso, contro gli spagnoli del Barcellona. Infatti, la notizia giunge proprio dalla dalla Spagna. Tuttavia, al momento, non sussistono delle comunicazioni ufficiali, in merito all’indiscrezione, pubblicata dal giornale sportivo iberico “Mundo Deportivo”. Il patron azzurro, in persona, pare si stia mobilitato per invitare il club blaugrana a giocare, al Maradona, la gara amichevole nella prossima estate. Lo scenario sarebbe assolutamente d’élite, contro un’avversaria di alto rango per gli azzurri, ma per ora, nulla è confermato.