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CENTENARIO SSCN – Suggestiva ipotesi del Presidente, un’amichevole col Barcellona, in estate, per festeggiare l’evento speciale

Armando Fico 9 Aprile 2026 0 33 sec read

Si sta approssimando il centenario dalla fondazione del Calcio Napoli, che cadrà il prossimo primo agosto. Per  celebrare questa speciale occasione, Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente una suggestiva idea, quella di disputare una gara amichevole di lusso, contro  gli spagnoli del Barcellona. Infatti, la notizia giunge proprio dalla  dalla Spagna. Tuttavia, al momento,  non sussistono delle  comunicazioni ufficiali, in merito all’indiscrezione, pubblicata dal giornale sportivo iberico  Mundo Deportivo”.  Il patron azzurro, in persona, pare si stia mobilitato per invitare il club blaugrana a giocare, al Maradona, la gara amichevole nella prossima  estate. Lo scenario sarebbe assolutamente d’élite, contro un’avversaria di alto rango per gli azzurri, ma per ora,  nulla è confermato.

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