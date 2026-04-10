ANTEPRIMA PARTITA PARMA vs NAPOLI – I Partenopei, domenica, al Tardini, a caccia del sesto successo consecutivo

Domenica pomeriggio, gli azzurri saranno di scena, per la 32esima giornata di serie A, allo stadio Tardini, contro i padroni di casa del Parma. Il Napoli dovrà difendere, con le unghie, il secondo posto appena conquistato, nella recente gara con il Milan, al Maradona, vincendo per 1 a 0. Quindi, i partenopei andranno a caccia del sesto successo di fila, però i ducali, tuttora, in lotta per la salvezza, venderanno cara la pelle. Il tecnico del Parma Cuesta non potrà contare sullo squalificato Pellegrini, un attaccante di peso la cui mancanza si farà sentire; perciò, è pronta la coppia Oristanio-Strefezza. mentre Bernabé e Nicolussi Caviglia, saranno chiamati a mettere qualità nella zona mediana del campo, infine confermatissimo Britschgi sulla corsia destra. In casa Napoli, Antonio Conte, a meno di imprevisti dell’ultimo momento, dovrebbe confermare nove giocatori che hanno giocato contro i rossoneri. Il danese Hojlund , ripresosi dal virus intestinale, prenderà il posto dell’ex veronese Giovane e Politano invece, rileverà lo spagnolo Gutierrez a destra. Lukaku, è ancora in patria e sempre ai ferri corti con la società. Ovviamente, restano fermi ai box i lungodegenti Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e Vergara. Alla luce di queste indicazioni, i probabili 22 in campo, domenica alle 15, saranno i seguenti:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Oristanio, Strefezza. All. Cuesta.