ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs BRAGA – Azzurri pronti a guadagnare gli ottavi di Champions League

Il Napoli, reduce dalla sconfitta immeritata di Torino, contro la Juve, si appresta a tornare in campo, domani sera, al Maradona, per affrontare nell’ultima giornata del girone eliminatorio di Champions League, i portoghesi del Braga, già battuti nel match di andata. Per gli uomini di Walter Mazzarri ci sono tre opportunità per guadagnare gli ottavi di finale della più prestigiosa competizione del vecchio continente: vincere, pareggiare o addirittura perdere ma con una sola rete di scarto. Quindi sarebbe impensabile non riuscire nell’intento, tuttavia mai sottovalutare l’impegno coi portoghesi che vorranno ben figurare contro i Campioni d’Italia in carica. Sarà una gara fondamentale per il futuro del club di De Laurentiis che tiene moltissimo alla Champions per incamerare fondi indispensabili per la società. Appare quasi scontata la riconferma dell’undici che è sceso in campo nel giorno dell’Immacolata, allo Stadium. In casa portoghese l’allenatore ospite schiererà la migliore formazione possibile per, magari, fare uno sgambetto ai partenopei che, in casa finora, hanno sempre balbettato. Ma vediamo, adesso, le probabili formazioni delle due compagini:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.

Per quanto concerne i numeri e le statistiche della partita di domani, l’unico precedente tra Napoli e Sporting Braga è quello della partita di andata, quando gli azzurri si imposero, a Braga per 1 a 2, grazie ad un clamoroso autogol dei portoghesi. Per la cronaca la formazione, allenata attualmente da Jorge, ha perso le ultime sei partite in manifestazioni contro squadre del nostro paese. Il più recente successo degli ospiti, con club italiani, risale al febbraio 2007; 1-0 contro il Parma in Coppa UEFA. Nelle due partite precedenti a Fuorigrotta, però, i partenopei hanno conseguito un pari ed una sconfitta. Mai, successo prima d’ora che il Napoli non vincesse in casa, nel raggruppamento eliminatorio, almeno una partita nelle varie competizioni continentali. Non ci sarà il pienone, domani a Fuorigrotta, previsti circa 35mila spettatori, i tifosi napoletani, delusi dai risultati della squadra, non hanno risposto appieno a questo match.