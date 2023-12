IL FISCHIETTO – NAPOLI vs BRAGA, ultima gara del girone di Champions, sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic

Scelto l’arbitro che dirigerà, domani sera, al Maradona, il match Napoli – Braga, per l’ultimo turno del girone eliminatorio di Champions League: sarà lo sloveno Slavko Vincic, i suoi assistenti i connazionali Klancnike Kovacic, il quarto Uomo: Smajc ed infine al VAR Kajtazovic, ancora sloveno e l’olandese Dieperink. Non ci sono precedenti tra il fischietto in questione e gli azzurri, per cui sarà la prima volta, in assoluto, di tale incrocio, in Europa.