IL PUNTO SULLA A – Quindicesima giornata, Bologna quarto con la Roma, notte fonda per la Salernitana

La quindicesima giornata del massimo campionato italiano ha regalato al Bologna, vittorioso per 1 a 2, all’Arechi di Salerno, la zona Champions, raggiungendo il quarto posto in classifica con 25 punti, in condominio con la Roma che ha impattato con la Fiorentina, all’Olimpico per 1 a 1. Napoli, quindi superato e retrocesso in sesta posizione. Successo, poi, del Monza per 1 a 0 sul Genoa, infine pareggio a reti bianche tra Frosinone e Torino. Il turno si chiuderà questa sera con gli ultimi due posticipi del Lunedì; in programma Empoli – Lecce e Cagliari – Salernitana. Intanto, domani torna la tre giorni di Coppe europee; per la Champions si giocheranno Napoli vs Braga e Inter vs Real Sociedad. Agli azzurri di Mazzarri basterà anche perdere con un solo gol di scarto per accedere agli ottavi. I nerazzurri, viceversa, già qualificati si contenderanno, con gli spagnoli, il primato del girone.