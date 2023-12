Benevento-Avellino 0-1, il commento dei due allenatori

L’ Avellino si aggiudica l’atteso derby con il Benevento, andato in scena allo stadio Ciro Vigorito. Stregoni che sprecano troppo ma anche sfortunati.

Ecco il parere dei tecnici delle due squadre al termine della gara.

Pazienza (All.Avellino): “Dal punto di vista dell’entusiamo e della voglia di ripartire è una vittoria che vale più dei tre punti. Era fondamentale vincere, anche se con qualche difficoltà, dopo un primo tempo sicuramente positivo. Nel secondo tempo il Benevento ha guadagnato terreno e ha creato dei pericoli. La squadra si è difesa bene negli ultimi 30 metri, chiudendo gli spazi e ha coperto bene il campo. Avevamo bisogno di una vittoria. Sono felice per i ragazzi e adesso dobbiamo concentrarci per preparare la prossima sfida. Sono comunque soddisfatto per quanto visto nel complesso. Dobbiamo essere in grado di affrontare anche le partite più difficili e i ragazzi hanno dimostrato di saper resistere brillantemente. I tifosi sono straordinari. Anche oggi hanno sostenuto la squadra fin dai primi minuti, anche nelle difficoltà del secondo tempo”.

Andreoletti (All.Benevento): “Dispiace perché avevamo creato i presupposti per raccogliere punti. Nell’unica occasione abbiamo preso gol. Il rammarico è legato al fatto di aver colpito pali e trovato alcune grandi parate del loro portiere. Nella ripresa abbiamo giocato ad una porta soltanto. Ci manca lucidità nella fase finale. La risposta dei ragazzi è stata di alto livello. Affrontavamo una squadra di qualità ma la prestazione anche oggi è stata buona. Ho visto un po’ sottotono Ferrante e l’ho sostituito con Sorrentino. Al di là delle scelte, i pali, i salvataggi sulla linea e le parate del portiere hanno fatto il resto. Mi dispiace non aver dato una gioia ai nostri tifosi. Da parte mia c’è la massima voglia di lavorare. Sapevo che ci sarebbero state delle difficoltà ma non ho parlato con il presidente”.

Redazione PianetAzzurro