Il Benevento spreca troppo e l’ Avellino ringrazia. Ai lupi (0-1) il derby del Vigorito

È il giorno dell’ atteso derby tra Benevento e Avellino. Gara valida per la 17^ giornata del girone C di serie C. Arbitra il signor Arena di Torre del Greco.

Pubblico delle grandi occasioni (circa 8000 spettatori) per una gara che da sempre è molto sentita tra le due tifoserie. Un migliaio i tifosi irpini che inciteranno la loro squadra.

Nel Benevento sono indisponibili Meccariello, Agnello, Simonetti, Ciciretti, Pastina e Rossi. In compenso mister Andreoletti recupera Talia, che andrà in panchina, e Ferrante. Questo l’ undici iniziale che il tecnico sannita ha deciso di mandare in campo: Paleari in porta. El Kaouakibi, Terranova, Berra in difesa. Centrocampo con Improta, Karic, Agazzi, Pinato, Masciangelo. In attacco Ferrante, Marotta. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Capellini, Rillo, Viscardi, Benedetti, Alfieri, Kubica, Masella, Talia, Tello, Carfora, Sorrentino, Bolsius, Ciano.

Di contro il tecnico Pazienza deve fare a meno di Varela, Tozaj e Dall’ Oglio e si affida a Ghidotti in porta. Cancellotti, Rigione, Cionek in difesa. Ricciardi, Armellino, Palmiero, D’ Angelo e Tito a centrocampo. In attacco Patierno, Gori. A disposizione: Pane, Pizzella, Benedetti, Falbo, Mulè, Sannipoli, Maisto, Casarini, Pezzella, Russo, Sgarbi, Marconi.

La gara

Gara che inizia con sette minuti di ritardo per lancio di fumogeni da parte della tifoseria ospite. Parte bene il Benevento che ci prova con un colpo di testa da parte di Ferrante, bravo a girare a rete un cross di Karic. L’ attaccante anticipa Rigione e Cionek ma il pallone sfiora la traversa. All’11’ rimedia la difesa ospite su una conclusione a botta sicura di El Kaouakibi.

Strega che prova a fare la gara e Avellino che cerca di limitare i rischi. È costretto a uscire Pinato al 18′ per infortunio muscolare. Al suo posto entra Tello. Ancora Benevento pericoloso con Marotta che al 28′ serve Ferrante ma il tiro violento dell’ attaccante viene respinto dal portiere irpino. Al 38′ è superlativo il portiere dell’ Avellino che dice no a Ferrante e poi il pallone termina sui piedi di Karic che colpisce la traversa ma l’ arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco.

Vantaggio ospite con Patierno che capitalizza un azione avviata da Gori al 41′. La prima frazione termina dopo cinque minuti di recupero. Gli animi si riscaldano e scatta il giallo per Improta e Cionek al 49′.

Il Benevento inizia la ripresa a testa bassa. Al 50′ ci prova due volte Marotta ma senza fortuna. Ammonito Tello al 51′. Nel Benevento entra Talia al posto di Karic al 60′. Il portiere dell’Avellino chiude con i piedi su El Kaouakibi e rimedia a una incertezza di Rigione al 63′. L’ Avellino sostituisce Tito con Falbo al 65′. Grave errore di Ferrante che al 67′ calcia fuori all’ altezza del dischetto del rigore.

Intensifica gli attacchi il Benevento. Talia conclude al 69′ ma Ghidotti ci mette i pugni. Lupi alle corde. Il palo nega il gol del pari a El Kaouakibi al 70′. Girandola di cambi al 74′. Nell’ Avellino entrano Casarini, Sgarbi e Benedetti al posto di D’ Angelo, Gori e Ricciardi. Nel Benevento escono Terranova, Ferrante e Agazzi ed entrano Ciano, Sorrentino e Bolsius. Strega a trazione anteriore e l’ Avellino si difende con Pezzella che rileva Palmiero al 79′.

L’ arbitro concede cinque minuti di recupero. Rimedia il giallo Patierno dell’ Avellino al 94′. Clamoroso salvataggio sulla linea di porta da parte di Cionek su un pallonetto di Marotta Non cambia il risultato e gli irpini con questa vittoria superano in classifica il Benevento e dopo 10 anni tornano a vincere un derby contro il Benevento.

Redazione PianetAzzurro