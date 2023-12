ANTICIPI DI A DEL SABATO – 15esima giornata, vincono Atalanta e Inter, pari in Verona vs Lazio

Dopo Juventus- Napoli, si sono disputati, ieri, altri tre anticipi di serie A, validi per la 15esima giornata, che ha registrato i seguenti risultati:

Verona – Lazio 1-1

Atalanta – Milan 3-2

Inter – Udinese 4-0

Pertanto i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno nuovamente detronizzato dalla vetta della classifica i bianconeri, distaccandoli di due lunghezze. Di contro l’altra compagine dai colori nerazzurri ha battuto il Milan, all’ultimo respiro per 3 a 2. I rossoneri rimangono, tuttavia, ancora terzi ma perdono terreno dalle due squadre di vertice. Infine salomonico pareggio per 1 a 1 tra il Verona e la Lazio. Quest’oggi altre quattro partite, a cominciare da Frosinone – Torino dell’ora di pranzo, quindi nel pomeriggio spazio a Monza – Genoa, seguita alle 18 da Salernitana – Bologna. La domenica del pallone si concluderà in serata col posticipo importante per la zona Champions tra Roma e Fiorentina. Infine, il turno avrà il suo epilogo domani con le restanti due gare: Empoli – Lecce e Cagliari – Sassuolo.