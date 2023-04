LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Raspadori risolutore, buon impatto di Elmas

Meret 6 – Non è chiamato a compiere interventi particolarmente complicati. Prestazione attenta nelle uscite e nel supporto alla difesa.

Di Lorenzo 5.5 – Spesso si fa trovare fuori posizione sui capovolgimenti di fronte ed il suo giocare perennemente in proiezione offensiva porta pochi benefici all’attacco.

Kim 6.5 – Baluardo della difesa, più gli attacchi avvengono lontano da lui, più si fanno pericolosi.

Juan 5.5 – Quando preso in velocità o nell’uno contro uno, si fa saltare con troppa facilità. Meglio quando battaglia di fisico.

Olivera 5.5 – Le sue corse portano poco profitto, anche perché l’intesa con Kvara sembra sempre poca. Anche le sue proiezioni offensive lasciano spesso la difesa sguarnita.

Anguissa 5.5 – Continua il suo periodo poco brillante. Si accende a tratti, così come improvvisi sono i suoi blackout. Incide poco nelle battaglie di centrocampo.

Lobotka 6 – Anche la sua prestazione non è eccellente. La fisicità centrale della Juventus gli impedisce di creare gioco in maniera ispirata, ma lui cerca di sopperire con intelligenza tattica e senso della posizione.

(Rrahmani s.v.)

Ndombele 5.5 – Come al solito, vive di impulsi ed istintività, perdendo spesso palloni per troppa fretta o iniziative personali reiterate. Elemento non propriamente affidabile.

(Zielinski 6 – Preziosa la sua giocata in occasione del gol.)

Lozano 5.5 – Si fa apprezzare per qualche generoso ripiegamento difensivo ma, come spesso accade, le sue estemporanee iniziative offensive non portano mai alcun profitto.

(Elmas 6.5 – Stavolta riesce ad incidere entrando dalla panchina, con il bell’assist per Raspadori e buona qualità nelle giocate.)

Osimhen 6 – Primo tempo senza squilli. Nella ripresa riesce a trovare un paio di buone occasioni, non riuscendo tuttavia a concretizzarle.

Kvaratskhelia 6 – Qualche giocata di qualità, senza trovare mai la via per il gol o l’assist vincente.

(Raspadori 7 – Gran gol al volo che regala la vittoria agli azzurri e, si spera, un’iniezione di fiducia per il suo futuro in azzurro.)