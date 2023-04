LA PARTITA – Juventus-Napoli 0-1, gli azzurri espugnano lo Stadium con Raspadori

il Napoli vince allo Stadium contro la Juve con la rete al 93’ dì Raspadori.



PRIMO TEMPO

Al 10’ prova la conclusione Cuadradi in area, ma ci arriva Meret e spedisce in angolo. Al 12’ prova il tiro Ndombele, il pallone termina alto. Primi venti minuti di gioco con il Napoli molto prospositivo in fase offensiva, si fa trovare pronto anche Meret su alcune azioni pericolose della Juve. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 49’ si inserisce in area Kvaratskhelia ed effettua la conclusione, ci arriva Schezny. Al 62’ conclusione di Kvaratskhelia dal limite, il pallone viene deviato da Osimhen. Al 70’ Napoli vicino al vantaggio con Osimhen che prova la conclusione, il pallone viene deviato e termina di poco fuori. All’83’ Segna la Juve con Di Maria, ma l’arbitro lo annulla per un fallo precedente su Lobotka. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 93’ arriva il vantaggio del Napoli con Raspadori che riceve il pallone da Elmas e spedisce il pallone in rete. Al 98’ termina la gara.

IL TABELLINO

Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Rugani, Danilo; Soulé (21′ st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic 15′ st Chiesa); Miretti (15′ st Di Maria), Milik (45′ st Vlahovic). A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bremer, Pogba, Alex Sandro, Bonucci, Paredes, Iling-Junior. All. Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka (51′ st Rrahmani), Ndombele (23′ st Zielinski); Lozano (23′ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia (41′ st Raspadori). A disp. Marfella, Gollini, Demme, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano. All. Spalletti

Reti: st 48′ Raspadori.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Var: Aureliano di Bologna.

Ammoniti: pt 23′ Locatelli (J), 40′ Rabiot (J); st 40′ Fagioli (J), 44′ Di Maria (J), 53′ Anguissa (N).

Mariano Potena