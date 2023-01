Interviste – Filippo Inzaghi considera il Napoli favoritissimo per la corsa al titolo

In vista della partitissima tra Inter e Napoli, Filippo Inzaghi, attualmente allenatore della Reggina, seconda in cadetteria, fratello del tecnico dei nerazzurri, è stato intervistato dal quotidiano “IL Corriere della Sera” ed ha pronosticato la formazione azzurra candidata numero uno a vincere il titolo di campione d’Italia 22/23. Ecco le sue parole sul campionato che va a ricominciare:

“Adesso vedremo chi avrà indovinato la preparazione. Si sta ripetendo la situazione del nel lockdown, quando delle squadre ne uscirono più forti e qualcun’altra più debole. Il Napoli, a mio avviso, resta la favorita del campionato. Finora ha strameritato il primato in classifica, frutto di un gioco bello e spumeggiante. L’estate scorsa ha fatto un mercato molto intelligente, svecchiando ed inserendo dei giocatori forti come Kvaratskhelia che sta facendo benissimo. E poi sulla panchina c’è Spalletti che fa la differenza. Il Milan, secondo in classifica, ha un grande tecnico come Pioli e dirigenti all’altezza, quali Maldini e Massara ma il Napoli ha viaggiato a velocità doppia, e nessuno è stato capace di tenergli il passo, i rossoneri possono provare a recuperare per lo scudetto e per andare avanti in Champions, tuttavia li vedo un tantino indietro agli azzurri. L’Inter è troppo lontana, ha già perso cinque gare e difficilmente una squadra che, a meno di metà campionato, ha subito tutti questi k o, riesce a risalire la china per rientrare in corsa. Sicuramente si riprenderà e potrà facilmente lottare per la zona Champions come la Juve. Ripeto, la squadra partenopea ha tutti i numeri per vincere con quella rosa ben assortita, Raspadori, poi, è un giovane che mi piace molto, mi fa venire in mente Aguero.