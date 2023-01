ANTEPRIMA PARTITA – La serie A riparte con la supersfida Inter – Napoli

Finalmente, dopo quasi due mesi, dopodomani riprenderà il campionato di massima serie e non si poteva ripartire meglio di così; infatti, mercoledì al Meazza scenderanno in campo, nel posticipo serale della sedicesima giornata, Inter e Napoli. Un big match che promette scintille e spettacolo, con gli azzurri decisi a ricominciare nello stesso modo in cui si erano fermati a novembre e gli uomini di Inzaghi pronti a tentare di accorciare le distanze dalla vetta, oggi molto lontana. Luciano Spalletti arriva a San Siro, contro la sua ex squadra, dopo avere battuto, nel precedente turno, l’Udinese e portato il Napoli a undici vittorie di fila, striscia straordinaria che va ad eguagliare quella che il tecnico toscano aveva già conquistato quando sedeva sulla panchina della Roma nell’annata 2005-06. Invece l’Inter è reduce dal successo contro l’Atalanta, dimostrando di avere superato una crisi di risultati negativi negli scontri diretti. Per Lautaro Martinez e compagni si presenterà l’ultima possibilità per rientrare nella lotta scudetto, con davanti ancora ben 23 gare da giocare. Per quanto concerne le probabili formazioni, Inzaghi e Spalletti manderanno in campo gli uomini migliori; L’allenatore ex Lazio ritroverà dal primo minuto l’attaccante belga Lukaku. Dal canto suo il tecnico dei partenopei ha finalmente tutta la rosa a disposizione dopo i recuperi dei vari Demme, Rrahmani e Sirigu. Tuttavia sembra ancora in dubbio la titolarità del difensore kosovaro, assente dal terreno di gioco da oltre tre mesi. Azzardiamo, allora, gli schieramenti possibili delle due contendenti:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, (Juan Jesus) Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Con la ripresa del torneo torna la rubrica delle statistiche e precedenti della gara che teniamo in considerazione: Inter e Napoli hanno dato vita, in totale a 171 sfide, tra serie A e Coppa Italia, nelle quali i nerazzurri sono in vantaggio per 78 successi a 51, mentre 42 sono stati i risultati di parità. I padroni di casa hanno battuto gli ospiti azzurri nelle recenti quattro gare disputate in terra lombarda. Per la cronaca, la formazione meneghina viene da ben 24 gare di campionato senza mai pareggiare, infatti ha riportato 18 vittorie e sei sconfitte, di cui cinque, in questo campionato. Per concludere l’Inter si è aggiudicata i tre punti in palio in sei delle sette partite casalinghe finora disputate, mentre il Napoli, in trasferta, ha sempre vinto, tranne che a Firenze.