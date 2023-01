IL FISCHIETTO – Rocchi ha scelto l’arbitro per Inter vs Napoli, dovrebbe essere Sozza di Seregno

Non è ancora ufficiale ma con molta probabilità il direttore di gara del big match di dopodomani, al Meazza, tra Inter e Napoli, posticipo serale del sedicesimo turno di serie A, dovrebbe essere il signor Sozza della sezione di Seregno. Questa sembra la scelta del designatore arbitrale Rocchi per la delicata gara di mercoledì. Il comunicato definitivo arriverà, tuttavia, solo introno alle 12,30 di stamane. Il fischietto lombardo vanta due precedenti con i nerazzurri in cui la squadra di Inzaghi ha riportato altrettanti successi, quattro invece le partite con gli azzurri in campo, i quali, sotto la sua direzione, vantano due vittorie e due risultati nulli. Intanto la classe arbitrale, in vista del ritorno del massimo campionato, si radunerà tra oggi e domani nella sede dell’Acqua Acetosa per fare il punto della situazione.