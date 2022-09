IL PUNTO SULLA A – Quinta giornata, disfatta della Roma a Udine

La domenica calcistica in cui si sono giocate altre quattro gare della quinta giornata, la quale si concluderà solo stasera con gli ultimi posticipi del lunedì, ha registrato, in serata, la disfatta della Roma, in trasferta, contro l’Udinese per 4 a 0, mentre il lunch match delle 12,30, ha visto il pari a reti bianche tra Cremonese e Sassuolo. Infine nel pomeriggio nuovo risultato di parità in Spezia – Bologna terminata 2-2 e successo interno del Verona per 2 a 1 sulla Sampdoria. Quest’oggi in programma ci sono: Monza – Atalanta, Salernitana – Empoli e Torino – Lecce. Gli orobici, vista la sconfitta dei giallorossi, qualora vincessero in Brianza, si lancerebbero al comando solitario della classifica con 13 punti.