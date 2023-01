Inter, Brozovic verso il forfait con il Napoli: De Vrij torna in gruppo

Marcelo Brozovic verso il forfait con il Napoli. Il centrocampista croato rischia seriamente di non poter essere a disposizione per il match con i partenopei. I problemi fisici accusati prima della finale 3/4 posto contro il Marocco non sono stati smaltiti del tutto, anzi.

Il croato continua infatti a limitarsi ad un lavoro personalizzato e a due giorni da un match così importante è tutt’altro che un buon segnale. Nonostante si parli di un perno fondamentale per Inzaghi, non si vogliono correre rischi. A centrocampo, al suo posto, dovrebbe giocare Calhanoglu, come già visto in questa stagione, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati.

Brozovic dunque, quasi sicuramente, non ci sarà, mentre è rientrato in gruppo proprio quest’oggi Stefan De Vrij, in ballottaggio serrato con Acerbi.

