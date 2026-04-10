EUROPA E CONFERENCE LEAGUE – Giovedì amaro per le due italiane impegnate nelle Coppe, entrambe sconfitte da compagini inglesi

Un giovedì di Coppe europee da dimenticare per Bologna e Fiorentina, impegnate, rispettivamente nelle partite di andata di Europa e Conference League. I rossoblù sono stati battuti al Dall’Ara, per 3 a 1 dall’Aston Villa, mentre la Viola ha perso in trasferta contro il Crystal Palace per 3 a 0. Con questi risultati, è verosimile che l’Italia sparisca totalmente dall’Europa, il che significa che il nostro calcio è caduto molto in basso, come si evince, purtroppo, anche dalla terza eliminazione di fila dai Mondiali. Un disastro continentale che nessuno avrebbe mai pronosticato alla vigilia della stagione.