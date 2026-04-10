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Parma – Il settore Ospiti dello stadio Tardini è già sold out, domenica, 3500 tifosi azzurri al seguito del Napoli

Armando Fico 10 Aprile 2026 0 54 sec read

I tifosi napoletani sono sempre vicini alla loro squadra del cuore e coltivano, nonostante i sette punti di svantaggio dall’Inter capolista, la speranza di lottare fino alla fine per la conquista del titolo 2025/26. Del resto, il Napoli ha gli stessi punti dell’anno scorso, ma valgono molto di più.  A testimonianza della vicinanza del tifo azzurro, vi è il dato relativo al numero di tagliandi  venduti per il settore Ospiti, nella gara con i Ducali.   Saranno in 3500, sugli spalti dell’impianto parmense, gli appassionati e calorosi sostenitori della formazione di Conte ma tutti non residenti in Campania, a causa del divieto di trasferta che proseguirà sino al termine del campionato per la tifoseria partenopea della nostra regione. In merito a questa sfida il Parma Calcio ha diramato un comunicato che recita:

“Si comunica che il Settore Ospiti dello Stadio Tardini, per la partita tra Parma e Napoli è già sold out, nel rispetto delle disposizioni previste.  Soltanto i supporters azzurri, non residenti in Campania, sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società SSC Napoli,Settore Ospiti stadio Tardini sol out potranno assistere al match di dopodomani”

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