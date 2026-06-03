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CALCIOMERCATO NAPOLI: ufficiale il riscatto di Hojlund, Elmas saluta definitivamente

Vincenzo Letizia 3 Giugno 2026 0 1 min read

Il Napoli muove il mercato: blindato Hojlund, si separano le strade con Elmas

Giornata di grandi manovre in casa SSC Napoli. Il club partenopeo inizia a delineare le strategie per il futuro della rosa, ufficializzando un pesantissimo investimento nel reparto avanzato e definendo una partenza programmata a centrocampo, come confermato dagli ultimi aggiornamenti di mercato di Fabrizio Romano.

Rasmus Hojlund è tutto del Napoli: esercitato il riscatto

La notizia più importante per il futuro azzurro riguarda Rasmus Hojlund: il club ha confermato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante danese dal Manchester United. La dirigenza ha scelto di esercitare la clausola di riscatto prevista nell’accordo siglato la scorsa estate.
L’operazione complessiva si chiude con un pacchetto da 50 milioni di euro: dopo i 6 milioni di euro versati un anno fa per il prestito oneroso, il Napoli ha investito i restanti 44 milioni per garantire il riscatto definitivo del calciatore, che diventa a tutti gli effetti il punto fermo dell’attacco.

Addio definitivo a Eljif Elmas: niente riscatto

Sul fronte delle uscite, si chiude invece la parentesi in azzurro per Eljif Elmas. Le indicazioni emerse già alla fine di aprile hanno trovato una conferma definitiva: il Napoli ha deciso di non riscattare il centrocampista macedone.
Il Red Bull Lipsia, proprietario del cartellino, è già stato ufficialmente informato della scelta del club partenopeo. Elmas non rientrerà dunque nei piani futuri del Napoli e cercherà una nuova avventura professionale nella prossima sessione di trasferimenti.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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